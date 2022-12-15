حقيقة إلغاء منحة البطالة بسبب التسجيل في مسابقة الدكتوراه

عرفت منصة بروغرس الخاصة بالتسجيل في مسابقة الدكتوراه، إلغاء العديد من التسجيلات لمسابقة المزمع القيام بها منتصف شهر جانفي القادم.

وقد أرجع بعض الأساتذة السبب إلى تخوف الطلبة من حرمانهم من منحة البطالة بمجرد إجرائهم لمسابقة الدكتوراه.

وفي هذا الصدد كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منحة البطالة التي يستفيد منها الطلبة المتخرجون في حالة بطالة ستبقى ولن يتم المساس بها بمجرد التسجيل. لكنها ستلغى اليا بالنسبة لطلبة الذين ينجحون في المسابقة. بسب حصولهم على منحة الدكتوراه التي تصب في حسابهم كل ثلاث أشهر.

وقد لجأ عدد كبير من الطلبة إلى إلغاء تسجلهم عبر منصة بروغرس بمجرد خروج الإشاعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصد قال طالب مترشح لمسابقة الدكتوراه تخصص علم الاجتماع الثقافي، أنه سمع هذه الاشاعة وحاول إلغاء مشاركته. لكن بعد الاستفسار على مستوى جامعة الجزائر 2 تأكد بأن النجاح في المسابقة والحصول على منحة الدراسة هو الذي يلغي منحة البطالة وليس العكس.