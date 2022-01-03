كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، أن مداخيل الشركة إرتفعت بـ 70 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020. بفضل إرتفاع قيمة صادراتها من المحروقات.

وأضاف حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية، أن سوناطراك تمكنت في 2021 من تحقيق صادرات من المحروقات بقيمة تفوق 34،5 مليار دولار. مقابل 20 مليار دولار في 2020. بينما بلغت المداخيل في السوق الوطنية 2،5 مليار دولار.

كما أشار إلى أن كميات الإنتاج الإجمالية لدى سوناطراك سجلت نموا بـ 5 بالمائة نهاية 2021. مضيفا أن الكميات المصدرة زادت بـ19 بالمائة خلال العام المنصرم.

وأكد حكار عزم سوناطراك على مواصلة مخططها سنة 2022. الرامي إلى تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية من أجل الإستجابة للحاجيات الداخلية التي تسجل نموا سنويا بـ5 بالمائة. وكذا الإلتزامات التعاقدية مع مختلف الشركاء لاسيما في أوروبا وآسيا.

من جهة أخرى، أكد اكتشاف حقل نفطي شمال النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية. مضيفا أن سوناطراك تعمل على تطويره قصد إدخاله مرحلة الإستغلال وهو ما يتطلب عدة سنوات.

كما تدرس سوناطراك عودتها إلى موريتانيا قصد إقامة مشاريع استكشاف نفطي. فضلا عن زيادة الصادرات من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد فلاحي ومن المواد الطاقوية عن طريق نفطال. _يضيف حكار _

الإعلان قريبا عن نتائج الدراسات حول خط الأنابيب “الجزائر-نيجريا”

كما أضاف أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك عن قرب الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها مجموعات عمل مختلطة. حول مشروع خط الانابيب “الجزائر-النيجر-نيجيريا”.

وأوضح حكار، أن هذه الدراسات تهدف إلى تحيين المعطيات التي وفرتها دراسات الجدوى التي أنجزت بين 2009 و2014 بتمويل من بنوك دولية. وذلك من أجل إعطاء نظرة أدق حول المسار والتكلفة الإستثمارية. وصرح قائلا : “العمل مستمر، وخلال الاشهر القليلة المقبلة سنعلن عن النتائج”.

وبخصوص الطاقات المتجددة، أكد حكار أن سوناطراك تسعى لتطوير عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية. لاسيما من خلال شركتها المختلطة مع سونلغاز. كما تعمل على تطوير مشاريع في مجالي الهيدروجين والوقود الحيوي، من خلال إنشاء مركز أبحاث متخصص في هذه المجالات والارتكاز على شراكات مع مجمعات أجنبية معروفة مثل “إيني” الايطالي إضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع نموذجية.