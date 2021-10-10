حكار: تخصيص 10 بالمائة من المناقصات للمؤسسات المصغرة والناشئة

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن المجمع يسعى لاستخدام الشركات الوطنية لانتاج السلع والخدمات لأقصى حد. وكذا خلق ديناميكية للنسيج الصناعي الوطني.

وأضاف حكار على هامش التوقيع على البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني الخاص بمجمع سوناطراك، أن هذه السياسة تهدف إلى ترقية الشراكة بين سوناطراك والشركات التابعة لها من جهة. والشركات والمؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص.

وأشار حكار في ذات السياق، إلى السعي في المساهمة في إنشاء، بيئة لتطوير المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية. حيث يتعين على الشركات الفرعية لسوناطراك رفع الإعتماء على المحتوى المحلى لاقصى حد. ورفع معدل الإدماج الوطني. كما سيتم وضع حيز التنفيذ سلسلة من الأحكام الجديدة في هذا المجال.

وكشف الرئيس المدير العام، أنه سيتم التخفيف من شروط سوناطراك لتمكين المؤسسات المصغرة من المشاركة في العروض. أين تم تخصيص 10 بالمائة من المناقصات للمؤسسات المصغرة والناشئة .

تحديث مستمر للشركات المؤهلة. بالإضافة إلى اللجوء للمناولة المحلية بنسبة 30 بالمائة كحد أدنى في كل مشروع.

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