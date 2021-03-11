حكار: سوناطراك حافظت على استثماراتها ووفرت العملة الصعبة رغم جائحة كورونا

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إنّ هذه الأخيرة قد حافظت على مسار استثماراتها على الرغم من الأزمة الصحية بسبب كوفيد 19.

وفي تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية اليوم قال حكار، إن أزمة الكوفيد أدت لعودة العديد من الشركاء المستثمرين إلى بلدانهم،

وعليه يضيف حكار فضّل مجمع سوناطراك الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

ومن خلال هذا الإجراء، يضيف المسؤول الأول عن المجمع، تم توفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة التي لم يتم دفعها للشركاء الأجانب.

وفي ذات السياق، يضيف ذات المسؤول، أنه وبالاعتماد على هذه الاجراءات، فإن سوناطراك ستشرع في إعادة تقييم نفقاتها.

كما سيتم الإستعانة بالشركات الوطنية العمومية منها والخاصة الناشئة منها والصغيرة، حسب حكار الذي أكد على الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وأكد ذات المتحدث، أن الهدف الحالي الذي سطرته الشركة يركز على تجديد الاحتياطات المستهلكة بأكثر من 100 بالمائة.

هذه الاحتياطات بلغت حاليا 90 بالمائة حسب حكار ، بالموازاة مع زيادة إنتاج الحقول والتوسع في الصناعات البيترو كيميائية.