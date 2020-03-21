حكار: مجمع سوناطراك في حالة تأهب قصوى للتصدي لفيروس كورونا

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن “المديرية العامة للمجمع في حالة تأهب قصوى للتصدي لفيروس كورونا”.

وقال حكار، اليوم السبت في بيان نشره المجمع، أن “سونطراك تعمل بحكمة وتبصر حتى وإن لجأنا في بعض الأحيان إلى تشديد الإجراءات من أجل حماية صحة العاملات والعمال وكذا المساهمة في الجهد الوطني في حماية الصحة العمومية”.

وأضاف حكار أن المديرية العامة للمجمع إتخذت جملة من الإجراءات والتدابير من بينها الحفاظ على الموظفين الرئيسيين فقط، لضمان استمرارية العمل.

وأكد حكار أن “المديرية العامة للمجمع قامت بوقف عملية المناوبة في وحداتها وقواعد الحياة، وإغلاق الإطعام ووضع آلية لتوزيع الوجبات المعدلة في الوحدات التشغيلية”.

وأشار المتحدث أن “المديرية قامت أيضا بدعوة موظفيها الذين لديهم رصيد إجازة لأخذها دون إعاقة عمل الهياكل الخاصة بهم”.

وكذا “تعليق نشاط المتكونين والمتدربين في مقر الإدارة العامة والوحدات التشغيلية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تقليص الإجتماعات”، يضيف حكار.

ودعا الرئيس المدير العام للمجمع ” كل الهياكل التي تشرف على شركات البناء لفحص إمكانية تقليص القوى العاملة أو تعليق العمل مؤقتا”.

وقال حكار “من خلال بقائنا يقظين مجندين ومدركين حقيقة المخاطر التي تواجهنا، فإننا سوف نساعد جميع هؤلاء الذين تتمثل مهمتهم في الإعتناء بصحتنا وسلامتنا، للقيام بعملهم في أفضل الظروف من أجل حمايتنا ضد هذا العدو المحدق ومحاربته بفعالية ونجاعة”.