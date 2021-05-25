حكار: نشاطات الإنتاج لسوناطراك لم تتأثر

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ، أن نشاطات الإنتاج لسوناطراك لم تتأثر بالأزمة الصحية لكوفيد-19.

وجاء تصريح حكار ، على هامش إفتتاح الطبعة الـ 11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة “ايرا 2021” بوهران.

وأضاف حكار ، أن المجمع نجح في تحقيق أهدافه المحددة قبل فترة كوفيد_19.

أما بخصوص الإستثمار، فأوضح حكار أن النشاط عرف تباطؤ، مضيفا أن الجانب اللوجستيكي الدولي تأثر بفعل هذه الأزمة.

وقال حكار، أن “المشاريع الاستثمارية في الجزائر وعلى الصعيد الدولي تأثرت بفعل هذه الجائحة”.

وأكد في ذات السياق، أن هناك عدة مشاريع على غرار المصفاة بالجزائر العاصمة والمرحلة الثالثة لمشروع بوستينغ بحاسي الرمل قد أطلقت بإمكانيات جزائرية، وقال “نحن نقوم بما هو ضروري لتدارك التأخر”.