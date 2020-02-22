حكار يزور مشروع محطة ضغط الغاز بحاسي رمل

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، والوفد المرافق له، اليوم السبت، بزيارة ميدانية وعمل إلى المنشآت الغازية لمجمع سوناطراك بمنطقة حاسي الرمل.

بعد الاستماع إلى عرض مفصل للمنطقة الصناعية، زار الوفد، مشروع محطة ضغط الغاز، التي تسمح بتعزيز قوة ضخ الغاز المنقول، وتحصيل حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز خلال السنوات القادمة.

ويهدف مجمع سوناطراك الى ترقية القدرات الإنتاجية وعصرنة أنظمة الضخ والضغط للغاز.

كما يسهر على تشجيع الابتكار وسط المهندسين، من أجل توسيع تجربة استرجاع الغاز المصاحب لإنتاج النفط بهدف تلبية الطلب المحلي والأجنبي.

وكانت الفرصة أيضًا، للاستماع إلى انشغالات ممثلي الشباب العاطل عن العمل، وهذا لتكريس ثقافة الحوار بين كل الأطراف الفاعلة و الوصول إلى خريطة طريق عمل موحدة.

وبالمناسبة، قام توفيق حكار بتدشين مركز طبي واجتماعي بولاية غرداية، يشمل عدة قاعات للعلاج الرعاية الطبية، ومجهز بكل التجهيزات الطبية الحديثة.