حكار يشدد على أهمية تحديث منظومة الحماية لمنشآتنا الطاقوية

شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، على أهمية تحديث منظومة الحماية والتأمين لمنشآتنا الطاقوية التي تعد من الاهتمامات الرئيسية للمجمع ومسؤولية جد حساسة.

وجاء ذلك، في كلمة لحكار، على هامش تنظيم المجمع، يوما دراسيا حول تأمين المنشآت الصناعية الطاقوية في الجزائر، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان لسوناطراك، حضر الملقتى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. وممثلي وزارة الدفاع الوطني وكذا ممثلي الشركاء والأطراف المعنية في مجال سلامة منشآت المحروقات.

وتناول هذا اليوم الدراسي التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات النفطية لحماية منشآتها الصناعية الطاقوية. في ضل التهديدات الأمنية الجديدة. وفي سياق التوترات الجيوسياسية الحالية التي تفرض تكييف وسائل الردع والوقاية والتدخل والتصدي لهذه التهديدات.

وشدد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، على أهمية تحديث منظومة الحماية والتأمين لمنشآتنا الطاقوية التي تعد من الاهتمامات الرئيسية للمجمع ومسؤولية جد حساسة.

معتبرا أن الموضوع يؤثر مباشرة على أمن واستقرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الدولية.

مضيفا أن المجمع تبنى استراتيجية حماية اعتمدتها السلطات العليا في البلاد لحماية المنشآت الحيوية للطاقة. سواء من الناحية العملياتية. ومن حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد.

وتابع حكار، إن الرهانات المستقبلية الجديدة تفرض بناء استراتيجيات واليات عمل تواءم مع تطور التهديدات الأمنية. لحماية فعالة لأدوات الإنتاج وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة.