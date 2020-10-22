حكار يعاين الأضرار التي خلفها حريق حقل المرق النفطي

تنقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، رفقة وفد من الاطارات المسيرة للشركة الى حقل المرق صباح اليوم الخميس، لمتابعة و معاينة الاضرار التي لحقت بالفرن اثر الحريق الذي نشب ليلة البارحة.

وحسب البيان الذي نشرته سوناطراك عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، فقد ناقش توفيق حكّار مع الاطارات المسيرة لهذا الحقل مخطط التدخل السريع و مدى تطبيقه على أرض الواقع مما مكن اعوان الحماية و التدخل من السيطرة على الحريق ثم اخماده كليا.

كما تطرق معهم كذلك الى سبل و سيناريوهات صيانة و اعادة تشغيل هذا الفرن بعد انجاز الخبرة اللازمة من طرف مختصين في مثل هذه الحوادث للعودة الى الانتاج في اقرب الآجال.

هذا واغتنم الرئيس المدير العام هذه الفرصة لتوجيه شكره و عرفانه لجميع عمال التدخل و الحماية على سرعة تدخلهم و التحكم في مجريات العملية.