حكار: 225 منصب لشباب ورقلة وتقرت بسوناطراك والإعلان عن النتائج في أوت

أعلن الرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار، اليوم الأربعاء، إن مجمع سوناطراك بجميع فروعه، سيشغل 5615 موظفا جديدا ضمن شباب ولايات الجنوب برسم توقعات سنة 2021.

وأشار حكار، إلى أن مناصب الشغل الجديدة ستكون جميعها لفائدة سكان ولايات الجنوب كتيميمون وتندوف والمنيعة وبسكرة وبشار وعين صالح وورقلة وإليزي وغرداية وأدرار والأغواط.

وقال حكار في تصريح صحفي على هامش معاينته بالمعهد الجزائري للبترول لمسار عملية تصحيح مسابقة توظيف 225 شاب من ولايتي ورقلة و تقرت، أن التوظيف في مناصب الشغل الجديدة بالمجمع و فروعه سيكون بعد إجراء مسابقات “شفافة و نزيهة” للمترشحين و ذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف ذات المسؤول، إنه سيتم الإعلان، عن قائمة أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف لفائدة شباب ولايتي تقرت وورقلة التي جرت ما بين الـ 10 و الـ15 جويلية، شهر أوت القادم، من خلال وكالات التشغيل المحلية المعنية.

وسجل المدير العام، من أجل توسيع فرص المشاركة في المسابقة لأكبر عدد ممكن من الشباب بالولايتين، اعتماد المسابقة على جملة من التدابير الجديدة منها إدراج نظام الامتحان باللغتين العربية والفرنسية وتعيين مراقبين وملاحظين يمثلون مختلف القطاعات والمجتمع المدني لمراقبة و متابعة سير عملية الامتحان و التصحيح.

وأوضح حكار بأن مصالح المجمع تلقت عن طريق وكالة التشغيل المحلية، منذ الإعلان عن هذه المسابقة، قرابة 2900 طلب مشاركة في المسابقة على مستوى الولايتين، حضر منهم الإمتحان نحو 2100 مترشح ما يمثل نحو 13 طلب عن كل منصب شغل معروض في المسابقة.

وأضاف حكار، أن التوظيف في نحو 2600 منصب شغل سيكون قبل منتصف شهر جويلية الجاري، وأن العمل جار حاليا لتحضير مسابقات توظيف قرابة 1900 منصب شغل أخرى بعد ذلك، وأن زهاء 1200 منصب شغل الباقية ستكون كلها مشغولة قبل نهاية السنة الجارية.