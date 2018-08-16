حكم بتعويض لصالح مسلمة رفضت مصافحة رجل في مقابلة عمل بالسويد

رفضت شابة مسلمة في السويد، مصافحة رجل في إحدى مقابلات العمل، فتم إيقاف المقابلة من قبل الموظف المسؤول.

رفضت هذه الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً،والتي كانت تعمل كمترجمة في أبسالا،مصافحة من قام بمقابلتها فانتهت المقابلة وفقدت فرص الحصول عليها.

لكن المسألة تطورت حيث ذهبت الشابة الطموحة،إلى محكمة العمل لتحصل لاحقاً على حقها،فتم إنتقاء القضية من قبل امين أمين مظالم التمييز في السويدDO،حازت يوم 15 أوتعلى حكم رئيسي.

دائرة المظالم عبرت عن ارتياحها بعد البث في الحكم بخصوص حالة تمييز في المعاملة تعرضت لها عند إجراء مقابلة العمل.

وقالت إن الموظف لا يجب أن يجبر الآخرين على السلام بطريقة معينة.

وخلصت محكمة العمل إلى أن رفض المرأة لزعزعة الجنس الآخر هو مظهر ديني محمي بموجب المادة 9 من الإتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

وذكرت إن سياسة الشركة تضر بشكل خاص بالأشخاص من دين معين أي المسلمين،الذين يطبقون حظر المصافحة بين النساء والرجال الذين لا يرتبطون ارتباطًا وثيقاً.

والمرأة حسب محكمة العمل قامت بالقاء السلام دون مد يدها للمسؤول لمصافحته وذلك بعد أن قامت بوضع يدها على صدرها كطريقة سلام مغايرة عن السلام باليد.