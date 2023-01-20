حكم سوداني لإدارة مباراة الجزائر و موزمبيق

عيّن الحكم السوداني محمد علي محمود إسماعيل رفقة كل من مساعده الغاني الأوكواسي اشيامبونغ. والصومالي حمزة حاجي عبدي لإدارة مباراة الجزائر و موزمبيق.

و ستجري المواجهة غدا السبت بملعب “نيلسون مانديلا” بداية من الساعة الثامنة وهي الثالثة على التوالي بعد لقاء ليبيا وإثيوبيا.

كما قالت الاتحادية الجزائرية لكرة اليوم الجمعة، إنه تم تعيين التشادي الحاج علاء محمد حكما رابعا، في حين سيتكفل الموريتاني ماسا ديارا بتفويض المباراة رفقة المنسق كابيلو بوسيلونغ من جنوب إفريقيا.

وسيتكفل بغرفة الفيديو الغاني نييي اي لاريا بمساعدة السوداني عبد الله ابراهيم.

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