حكم كونغولي لإدارته.. تقديم لقاء الخضر والطوغو

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم كونغولي، لإدارة لقاء المنتخب الوطني، ومُضيفه الطوغولي، ضمن الجولة الـ 4 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن اللقاء سيلعب يوم 14 أكتوبر المقبل. بملعب “كيغي” بالعاصمة لومي، بداية من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. بدلا من يوم 15 من نفس الشهر، مثلما أكدته الاتحادية سابقا.

مبرزة بأن “الكاف” عيّنت الحكم الكونغولي. جان جاك نغامبو ندالا، لإدارة اللقاء، بمساعدة كل مواطناه نابينا بليز سابوتو وغويلان بونغلي نغيلا. بينما سيكون الكونغولي الآخر، ماسانغوني لويس موامبا حكما رابعا.

