يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، الأحد القادم في البرلمان، ترسانة استثمارية قائمة على 3 ركائز.

يقوم المخطط حول تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإستثمارات المنتجة للخدمات والسلع.

وتسعى الحكومة للحفاظ على ديناميكية النمو والتطور في مجال التصدير خارج المحروقات، ومرافقة مسار التنمية الاقتصادية للبلد عبر ثلاث محاور.

ويتعلق الأمر بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار في جميع القطاعات، ومواصلة إنجاز برامج التجهيزات العمومية المصادق عليه في السنوات الأخيرة.

وتسعى الحكومة إلى إستقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي من أجل إعطاء رؤية واضحة للمتعاملين.

وستسهر الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار على تأهيل هياكلها اللامركزية على مستوى الولايات في ظروف ملائمة، وكذا السلطات الإدارية المعنية بالإستثمار.

كما سيتم إرفاق عملية اصلاح وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية، بتعزيز شبكة البنوك عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في مخطط عمل الحكومة، أن الدولة ستعمل على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل المؤسسات العمومية الإقتصادية.

وستبذل السلطات العمومية المعنية جهدا معتبرا لمرافقة المؤسسات الناشئة، وتطوير المؤسسات الصغيرة جدا المستحدثة عن طريق وكالة “أونساج” و”كناك”.

وفي نفس السياق، تعتزم الحكومة الاستجابة و تلبية الطلب على العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني من أجل بعث الاستثمار.

تشجيع وتسهيل الاستثمار المنتج للسلع والخدمات

تعتزم الحكومة الإبقاء على المزايا الواردة في قانون الإستثمار لفائدة المستثمرين بالرغم من الصعوبات الحالية على مستوى المالية العمومية.

كما سيتم الإبقاء على الأنظمة التفضيلية لتشجيع الاستثمار المقررة لفائدة المشاريع التي ستنجز بولايات الهضاب العليا والجنوب.

ويتضمن مخطط العمل تشجيع الشراكات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين والمستثمرين الوطنيين من أجل تثمين الطاقة الاقتصادية العمومية ورفع تنافسيته.

وتشجّع الحكومة ترقية الشراكات مع المستثمرين الأجانب في كافة المجالات على أساس الإطار القانوني الساري المفعول.

وستسهر الحكومة على تفعيل وتيرة رفع نسب الإندماج الوطني في نشاطات التجميع والتركيب في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.

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أويحيى

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