حكومة الوفاق الليبية تطلق عملية لدحر ميليشيات حفتر

أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد، محمد قنونو، أن قواته انطلقت في عملية هجومية لدحر ميليشيات حفتر.

وقال العقيد قنونو، لقناة الحرة الأمريكية، إنه تم تنفيذ أكثر من ثماني ضربات جوية ضمن هذه العملية.

حيث استهدفت هذه العمليات، مواقع عسكرية جنوب مدينة غريان.

واكد نفس المتحدث، أن ميليشيات حفتر هربت بعد بدء هذه العملية، وذكر أن قوات حكومة الوفاق على مشارف منطقة العزيزية.

وأكد العقيد قنونو بأن قوات حكومة الوفاق، تحافظ على المدنيين ولا تتخذهم دروعا بشرية .

وذكرت قناة الحرة، أن المعارك احدمت، أمس السبت، على أبواب طرابلس، وذلك بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني، مرحلة الهجوم المضاد على ميلشيات حفتر.

تجدر الاشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، عن مقتل 220 شخصا وإصابة 1066 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من طرابلس في 4 ابريل.

ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم، بهذا التحرك العسكري.