حكومة الوفاق الوطني تدين الهجوم الإرهابي على مركز الشرطة في ليبيا

ندّدت حكومة الوفاق الوطني بليبيا، اليوم الأربعاء، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس مركزا للشرطة العقيلة غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.

داعية إلى ضرورة توحيد البيت الليبي من أجل مواجهة العابثين بأمن واستقرار البلاد.

وقالت حكومة الوفاق اللّيبية في بيان لها، “إنّها تدين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة. بمنطقة العقيلة جنوبي مدينة أجدابيا.

ويقدّم المجلس الرئاسي التعازي لأهالي رجال الشّرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة.

وأكّد البيان، أنّ مثل هذه الجرائم التي “تتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاءالبلاد.

ويدعو إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة العابثين بأمن واستقرار الوطن.