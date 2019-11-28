حكومة بنين تطرد سفير الإتحاد الأوروبي لهذا السبب

طردت حكومة بنين أمس، سفير الاتحاد الأوروبي أوليفر نيتي وأمرته بمغادرتها بحلول 1 ديسمبرالمقبل.

واتهم المتحدث باسم الحكومة البينينية السفير الأوربي، بالمشاركة في أنشطة تخريبية بالبلاد.

وقال آلان أورونلا في مؤتمر صحافي: “هذا الدبلوماسي شارك في أنشطة قد نعتبرها تخريبية، ما أضر بالتعاون الثنائي”.

وأضاف “وظائف السفير، تفترض مسبقاً إلتزامه باللياقة تجاه سلطات البلد المضيف، يجب أن يكون احترام هذا الالتزام متبادلاً”.

وأكدت متحدثة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلب الطرد، وقالت إن “سلطات بنين أبلغت الاتحاد بقرارها في 20 نوفمبرالجاري”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، لا يرى “ما يبرر مثل هذا الإجراء في العلاقات الجيدة عموماً حتى الآن بين الاتحاد الأوروبي، وبنين”.