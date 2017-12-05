حكيم مدان :”البرتغال، بلجيكا أو إسبانيا !.. سنواجه الفرق الأنسب لنا”

أكد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان في تصريح لـ “النهار أونلاين”، وصول عروض رسمية من منتخبات مونديالية على غرار البرتغال وإيران.

كما صرح في هذا الإطار:”وصلتنا العديد من العروض لخوض لقاء ودي منها المنتخب الإيراني، البرتغالي، البلجيكي وحتى منتخبات إفريقية”.

وأشار مدان:”سنجتمع قريبا ونحدد الوديات الأنسب لنا، وعلينا الإستغلال جيدا لرزنامة الفيفا”، مضيفا :”نفضل التوفيق بمواجهة فرق إفريقية وأخرى أوروبية”.

كما نوه المناجير العام للمنتخب الوطني بأن مواجهة المنتخبات العالمية وديا، قد تلعب في ملاعب أوروبية أو في نظيرتها الجزائرية.