حلفاية :”حفزت اللاعبين بـ30 مليون للفوز على شباب بلوزداد”

كشف المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، بأنه قام بكل ما هو مُتاح من أجل تجاوز شباب بلوزداد، خلال المُنعرج الأخير من الموسم المُنقضي، ولكن دون جدوى، بإعتبار أن أبناء لعقيبة صدموا أمام الجميع وحققوا مشوارا شبه مثالي من أجل المحافظة على لقبهم للعام الثاني على التوالي.

وعقد الرجل القوي في إدارة “النسر الأسود”، ندوة صحفية تطرق فيها لتضييع جميع الأهداف، من الدوري، كأس الرابطة والفشل الذريع في كأس الكاف قائلا :”البعض يقولون بأن الإدارة هي التي ضيعت البطولة، ولكن ما الذي تريدون أن نفعله، لسنا نحن من كنا داخل أرضية الميدان”.

وواصل :”أعتبر بأننا ضيعنا أسهل بطولة، لقد كانت في المُتناول، ولكن التشكيلة ضيعت العديد من النقاط في مُباريات مهمة، فمثلا أمام شباب بلوزداد، دخلت غرف تبديل الملابس، ووعدت اللاعبين بمنحة تصل لـ30 مليون، مُقابل الفوز ولكنهم عجزوا عن ذلك”.