الرقم السري :

138068

حلمه الكبير زوجة تصون العهد وتهديه الود

شاب من ولاية باتنة، أعزب لم يسبق له الزواج. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. يبلغ من العمر 39 سنة، كما لديه سكن خاص. يمارس التجارة ويحيا راحة بال، يتمنى أن تكتمل حياته بزوجة تصون شرفه. يواصل إلى جانبها السير، ويحقق رفقتها كل حلم جميل.

يبحث صاحب الإعلان عن شابة صالحة يتخذها زوجة وشريكة عمر، سنها لا يتجاوز 35 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد. ويريدها من ولاية باتنة، وما جاورها.

الرقم السري :

138071

امرأة ذات خلق ودين.. لهذا العاصمي الأصيل

نستهل عروضنا في هذه الفقرة برجل في غاية الاحترام، هو من العاصمة. قرّر لأن يضع بين أيدينا طلبه متوكلا في ذلك على الله ليجد النصيب ويرتبط في الأجل القريب. هو شاب يبلغ من العمر37سنة، أعزب وهو يملك سكنا خاصا. موظف مستقر وابن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة. يقدر المرأة ويريد أن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يتمنى أن يجعل لحياته معنى، إلى جانب فتاة تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 35سنة. يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه ميثاق غليظ ومقدس. لا شرط له سوى أن تكون من ستقتحم أسوار قلبه على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138072

امرأة تقدره هذا كل ما يطلبه

شاب من ولاية سوق أهراس، يبلغ من العمر 37 سنة، موظف مستقر في مؤسّسىة وطنية. رجل طموح يريد أن يستقر ويبني حياته إلى جانب إنسانة تعي المسؤولية وتقدر الرجل.

صاحب إعلاننا هذا ليس له من شروط سوى لأن تكون صاحبة النصيب عزباء وموظفة في سلك التعليم. سنها لا يتجاوز35سنة، كما لا تهمه الولاية بقدر ما يهمه أن تكون مثله تحلم بالاستقرار وإعمار الدار.

الرقم السري :

138073

مستعجل على الزواج ليتحرر من الأحزان ويحصل البهجة والسرور

شاب من الجنوب، في غاية اللطف والصدق، اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في العثور على فتاة طيبة. يطرق بابها، وعلى سنة الله يطلب يدها، الشاي يبلغ من العمر 30 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج. موظف مستقر ولديه سكن خاص، شاب مقتدر يخاف الله، طيب القلب والسمعة.

يتمنى من خلال هذه المحطة أن يكون له نصيب مع إنسانة مثقفة، من ولايات الغرب أو الجنوب. كما شرطه لأن تكون عزباء، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، سنها من 25 إلى30 سنة. يريدها إنسانة تقية مثله، مطيعة وجميلة الروح قبل الأخلاق ليبني معها مستقبلا زاهرا.

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