حليش: “”الطقس في غامبيا يشبه الجزائر ولا أعتقد أنه سيكون مؤثرا”

أكد المدافع المحوري للمنتخب الجزائري رفيق حليش، أنّ الهدف من سفرية غامبيا هي العودة بالنقاط الثلاث من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث لاعب موريرينسي البرتغالي خلال المنطقة المختلطة التي نشطها أمم القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين اليوم الخميس قائلا:

“الأجواء في أول تربص كانت مميزة والعلاقة بين اللاعبين جيدة ومميزة وسعيدين بوجودهم في المنتخب والعمل مع بلماضي كان مباشرا وسيعود بالنفع على المباراة”.

وأضاف: “أما عن أحوال الطقس في غامبيا فهي ليست صعبة وتشبه مناخ الجزائر، أين ستكون الحرارة والرطوبة مرتفعة قليلا غير أنها لا تؤثر”.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية الفوز أكد حليش: “نحن عازمون على الفوز “ولو كان ماشي الفوز مانروحوش”.