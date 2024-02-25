حليش: “ردّة فعل باكيتا مع قديورة غير مفهومة”

انتقد الدولي الجزائري السابق، رفيق حليش، ردة فعل مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا، مع لاعبه والدولي السابق عدلان قديورة، خلال مباراة أمس، أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

وظهر التقني البرازيلي، وهو يحمل قارورة عصير، محاولا الاعتداء على قديورة، قبل دقائق عن نهاية اللقاء وإقصاء الشباب من “الشامبينز ليغ”.

ووصف حليش تلك اللقطة بـ “غير المقبولة” و”غير المفهومة” تماما. وأضاف: “اللاعب كان يتكلم مع المدرب ولكن ردة فعل الأخير غير مفهومة”.

وأضاف مدافع الخضر السابق في الاستوديو التحليلي لقناة “بي إن سبورت” القطرية. بعد المباراة: “يكمن أن قديورة كان منفعلا وأراد اللعب ومساعدة الفريق”.

ليختم حليش تصريحاته قائلا: “الشباب دخل المباراة فائزا والتعادل كان سيؤهله إلى الدور القادم. ولهذا أحمّل مسؤولية الإقصاء للجميع”.