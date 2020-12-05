حليلوزيتش يتحدى بلماضي والخضر

بعث وحيد حليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، رسالة تحدٍ علنية للناخب الوطني جمال بلماضي وأشباله، في تصريحات للقناة الرياضية المغربية.

وأوضح التقني البوسني، بأن “أسود الأطلس“، يمتلكون المؤهلات التي تسمح لهم بالتغلب على الخضر في حالة إقامة مُباراة بينهما.

وقال في هذا الشأن :”لقد بلغنا تطورا كبيرا، بدليل أننا فزنا على السنغال، ويُمكننا هزم الجزائر وكبار القارة الإفريقية”.

ويُنتظر أن يتفاعل بلماضي، مع خرجة “فاهيد” قريبا، وهو الذي أكد سابقا بأنه لن يقبل بغير الانتصارات مهما كان إسم المنافس مُستقبلا.