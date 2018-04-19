حليلوزيتش يُفجر مُفاجأة غير متوقعة!!

لايزال العقد الذي يربط، “وحيد حليلوزيتش” مع الإتحاد الياباني ساري المفعول من جهة واحدة، لعدم إمضاء البوسني على فسخه نهائيا.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن “الكوتش فاهيد” لم يُرسّم لحد الساعة رحيله عن “الساموراي” وبأنه يتعمد المماطلة للتوقيع على قرار إقالته.

ومن المُفترض أن يُسافر الناخب الوطني الأسبق، الجمعة لـ”طوكيو” للحصول على إستفسارات عن سبب طرده والحصول على بقية مُستحقاته المالية.

وسيكون أسطورة نادي “نانت” قادرا على التفاوض مع الراغبين في الحصول على خدماته في الفترة القادمة، بعد تحرره من عقده.