حل لغز قضية قتل حدثت منذ ربع قرن

تم القبض على مشتبه به صباح الثلاثاء في تولون بفرنسا. للاشتباه في ضلوعه في مقتل جينيت نايمي في أفريل 2000 في أوليول (فار).

ووفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام في نانتير يوم الثلاثاء، ونشرته صحيفة “لو باريزيان”. فقد فتحت وحدة الجرائم المتسلسلة أو غير المحلولة في نانتير، التي تتعامل مع القضية منذ صيف عام 2022. تحقيقًا أوليًا في ماي 2023، عُهد به إلى المكتب المركزي لقمع العنف ضد الأشخاص (OCRVP). من أجل إعادة إطلاق التحقيقات.

وتم فتح تحقيق قضائي أول بتهمة القتل في تولون بين عامي 2000 و2008. ثم فتح تحقيق ثان بين عامي 2016 و2020.

الضحية “طعنت عدة مرات”

وتم العثور على جثة جينيت نايمي (46 عاما) من قبل المارة. مصابة بجروح طعنية في 13 أفريل 2000 على طريق في أوليولس.

وأوضح مكتب المدعي العام في نانتير في نداء فيديو للشهود نُشر على موقع وزارة الداخلية في جوان الماضي. أن هؤلاء السائرين سبق أن شاهدوا فردًا فر “عند رؤيتهم أثناء تواجدهم في مسار جروس سيرفو في أوليول”.

وبحسب محققي المكتب المركزي لقمع العنف ضد الأشخاص. توجهت جينيت نايمي إلى مركز العمل الاجتماعي البلدي في لا سين سور مير. حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر في يوم الحادث.

وقال محقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقاطعة أورانج في مقطع الفيديو: “سمع موظف امرأة تصرخ. ومن نافذته رأى امرأة في سيارة على جانب الراكب الأمامي تدق على النافذة، ثم انطلقت السيارة”.

وبحسب المحققين، قام الضحية بعد ذلك بسحب مبلغين نقديين من فرع بنك بي إن بي في مدينة لا سين سور مير.

وذكر التحقيق أن أحد الشهود لاحظ “وجود رجل في الجهة المقابلة، ويبدو أنه كان يراقب الضحية”.

وتم العثور على جثة جينيت نايمي في الساعة 3:35 عصرا، “مطعونة عدة مرات”.

وأبلغ الشهود الشرطة على الفور، وأعطوهم تفاصيل عن الشخص الذي رأوه يفر بالسيارة.