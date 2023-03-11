حمادي.. تمويل المشاريع عاملا محوريا للسياحة

أكد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم السبت، على اهمية هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على تمويل المشاريع. الذي يعتبر عاملا محوريا للمشاريع السياحية.

كما شار وزير السياحة، على أن الدولة قطعت في هذا الإطار أشواطا كبيرة. لا سيما في مجال تبسيط الإجراءات البنكية في كافة مراحلها. وتسهيل منح القروض وطرق سدادها، لفائدة المشاريع التي تصب كلها في نهج توسيع الحظيرة الفندقية. والمشاريع السياحية.

في حين جاءت تصريحات حمادي خلال إشرافه، على الافتتاح الرسمي لملتقى حول “آليات تمويل المشاريع الفندقية والسياحية في الجزائر”. بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى. ومشاركة نوعية لفاعلين في القطاع السياحي ، من متعاملين سياحيين ، ممثلين للمؤسسات المالية والمصرفية. أصحاب مؤسسات فندقية ومستثمرين.

كما يأتي هذا الملتقى الذي تنظمه الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، تزامنا والديناميكية التي يعرفها القطاع. لبعث المشاريع والاستثمارات خاصة ما تعلق بالشق المالي.

حمادي يحوز على جائزة هامة

وحاز وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، الأربعاء الماضي، على جائزة شخصية العام السياحية. المنظمة من طرف الاتحاد العربي للاعلام السياحي.

وقد أعلن الاتحاد العربي للاعلام السياحي أمس الأربعاء بالعاصمة الالمانية برلين. عن الفائزين بجوائز الاعلام السياحي العربي لعام 2023.

ويأتي ذلك على هامش فعاليات أهم حدث سياحي عالمي وهو بورصة برلين للسياحة (ITB). والتي تقام في المانيا خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري وتشارك فيها اكثر من 150 دولة من خلال ما يقرب من 10 الاف جهة عرض.

ويتولى ياسين حمادي وزارة السياحة منذ جويلية 2021. كما قد سبق له أن شغل منصب أمين عام في نفس الوزارة.

ومن المعروف ان جوائز “الإعلام السياحي العربي”، هي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية. والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية. بالإضافة إلى ذلك تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

‏‎وفي فئة السوشيال ميديا ومنصاتها المتنوعة فاز بجائزة افضل محتوى سياحى على فيسبوك الجزائري خبيب كواس.

وفاز ذيب العتيبي من المملكة العربية السعودية بجائزة افضل محتوى على تيك توك. فيما ذهبت جائزة افضل محتوى سياحى على يوتيوب قناة الحالم The Dreamer Wild And Free من تونس. فيما حاز جائزة افضل حساب فيس بوك للهيئات السياحية وزارة السياحة والاثار الاردنية الاردن.

‏‎بالإضافة إلى ذلك فازت بجائزة افضل حساب انستغرام للهيئات السياحية، وزارة السياحة السعودية السعودية.

‏‎كما فاز بجائزة افضل محتوى سياحى على تويتر من احمد المطوع من المملكة العربية السعودية. كما فاز بجائزة افضل محتوى سياحى على السناب شات حكيم النوشان السعودية. وفاز بجائزة افضل موقع إلكتروني لهيئة سياحية عربية موقع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مصر.