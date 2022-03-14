حمادي يبحث سُبل تعزيز التعاون السياحي مع الكويت

استقبل مساء أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة “شركة كامكو للاستثمار” بدولة الكويت.

وفي بيان للوزارة اليوم الاثنين، فقد استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقر الوزارة مختلف فرص الاستثمار في الجزائر في المجال السياحي والفندقي.

من جهته ابدى الشيخ عبد الناصر الصباح الاحمد الصباح استعداده لترقية الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجزائر والكويت في مختلف المجالات، وخاصة في المجال السياحي.

للإشارة، فقد استقبل الوزير حمادي، الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح الذي يعتبر أيضا مستشار الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة مشروع الكويت القابضة “كيبكو”، بحضور سفير دولة الكويت بالجزائر محمد الشبو.

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