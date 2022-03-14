حمادي يبحث سُبل تعزيز التعاون السياحي مع الكويت
استقبل مساء أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة “شركة كامكو للاستثمار” بدولة الكويت.
وفي بيان للوزارة اليوم الاثنين، فقد استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقر الوزارة مختلف فرص الاستثمار في الجزائر في المجال السياحي والفندقي.
من جهته ابدى الشيخ عبد الناصر الصباح الاحمد الصباح استعداده لترقية الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجزائر والكويت في مختلف المجالات، وخاصة في المجال السياحي.
للإشارة، فقد استقبل الوزير حمادي، الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح الذي يعتبر أيضا مستشار الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة مشروع الكويت القابضة “كيبكو”، بحضور سفير دولة الكويت بالجزائر محمد الشبو.
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وزير السياحة: مراجعة أسعار الفنادق.. الإعتماد على الإقامات السياحية الشخصية
وزير السياحة: مراجعة أسعار الفنادق.. الإعتماد على الإقامات السياحية الشخصية
قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أنه سيتم الإعتماد على أسلوب الإقامات الشخصية السياحية. لخلق التنافس وإنهاء العجز الفندقي.
وأشار وزير السياحة خلال زيارته اليوم الإثنين، إلى ولاية واد سوف، أنه توافد على الولاية 80 ألف سائح وطني وأجنبي. مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق منذ عشرات السنوات في إطار السياحة الصحراوية.
وأكد الوزير في ذات السياق، أن وزارة السياحة ستعتمد أسلوب الإقامات الشخصية السياحية. التي تحترم الطابع الهندسي وتبرز مكونات الجزائر وتوفر المواد السياحية وتوفرها لخلق تنافس بينهما. لخلق التنافس وإنهاء العجز الفندقي. خاصة وأن الإقامات كانت حكرا عن المناطق والولايات السياحية.
كما أشار وزير السياحة، إلى أن الجزائر تملك 72 فندقا في القطاع العام. داعيا إلى مواكبة التطور الحاصل في السوق السياحي. كما أمر مدراء السياحة ومدراء الفنادق العمومية بمراجعة الأسعار بما يتماشى والسوق والمرونة في الأسعار وعدم التصلب في سعر واحد ووحيد.
كما حث وزير السياحة على ضرورة تسمية المرافق السياحية وفقا لتسميات محلية تراثية أو تسمية شهداء المنطقة. داعيا إلى أنه من الضروري أن تواكب الفندقية في القطاع العام السوق السياحي.
وكشف في ذات السياق، أنه سيتم الإنطلاق التكوين وتحسين الخدمات وجودة الخدمات. ومنه إلى التنافس في الأسعار بما يتماشى والسوق الوطني لجلب السياح الوطنيين والأجنبيين.
من جهته دعا وزير السياحة، الشركات المنتجة للتمور والتي تصدّر المنتوج. أن تصمم غلاف وعلب تصدر أيضا المنتوج المحلي للعالم على غرار الغوط و الأهرامات المقلوبة.