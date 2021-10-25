حمادي يشارك في القمة العالمية حول مستقبل السياحة ببرشلونة

شرع وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي اليوم الاثنين. في زيارة عمل رسمية إلى برشلونة بإسبانيا. لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في القمة العالمية حول مستقبل السياحة والمنظمة تحت رعاية المنظمة العالمية للسياحة.

وفي بيان للوزارة، فسيعقد الوزير مساء اليوم الاثنين جلسة عمل مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زُراب بولوليكشفيلي.

وسيعرف هذا الحدث المخصص حصريًا لمستقبل السياحة مشاركة أكثر من عشرين وزيراً للسياحة، وحضور كبار صناع القرار من جميع أنحاء العالم.

وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات المهنية وشبكات المعرفة العالمية إلى جانب رؤساء دول وحكومات سابقين.

وستجمع القمة حسب ذات البيان، أكثر من 80 متحدثًا من 70 دولة، من أجل اتخاذ إجراءات تسمح بالتكيف مع جميع التحديات المعاصرة خاصة بعد الجائحة، وفتح نقاش عالمي حول كيفية مساهمة السياحة في ازدهار اقتصاديات العالم بطريقة مستدامة وشاملة.

طالع أيضا:

وستسمح هذه القمة أيضا بإعادة التفكير في سبل ترقية وتطوير السياحة، من خلال ضمان توزيع عادل لأرباحها، فضلاً عن دفع عملية الانتقال إلى نظام محايد للكربون وأكثر اجتماعية.

وسيسعى المشاركون في هذا الحدث العالمي إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه السياحة في جميع أنحاء العالم نتيجة COVID-19، وايجاد طرقًا مبتكرة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها الوباء، من خلال تطوير أنظمة تعاونية لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتقدم المشترك ومساهمة القطاع في إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي.

كما سيناقش الخبراء القضايا المتعلقة بالاستدامة في مجال السياحة، والهويات الثقافية، والسياحة المتاحة للجميع.