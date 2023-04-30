حماد: ” الجزائر بدأت تتعود على تنظيم المنافسات”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بأن الجزائر، أصبحت تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم المنافسات الرياضية، بدليل النجاحات المحققة في الفترة الأخيرة.

وعلى هامش حضوره حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة، أمس السبت، عرج الوزير للحديث عن الاستحقاقات التي تنتظر الجزائر. بداية من الألعاب العربية.

وقال حماد في تصريحات إعلامية: “الألعاب العربية على الأبواب، وستكون ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية، والتحضيرات قائمة.. الجزائر بدأت تتعود على تنظيم المنافسات”.

كما توقع حماد، نجاج البطولة الإفريقية وكذا الألعاب العربية، وختم: “كالعادة سنكون في المستوى”.