حماد: “الفضل في النتائج المحققة بباريس يعود لرئيس الجمهورية”

أرجع وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، الفضل في النتائج المحققة ضمن أولمبياد باريس 2024، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكللت المشاركة الجزائرية في دورة باريس، بـ 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية). في إنجاز رياضي يعد الأول منذ دورة أطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية 1996.

ولدى استقباله الوفد المشارك في ألعاب باريس، اليوم الاثنين، قال حماد: “نرحب بالأبطال الحمد لله على هذه النتائج، الفضل يعود لرئيس الجمهورية الذي كان يتابع كل الرياضيين منذ مدة طويلة”.

كما لم ينس وزير الشباب الرياضة، فضل الرياضيين الذين قاموا بمجهودات جبارة، رفقة المدربين وكل الطاقم الفني الذي عمل إلى جانبهم.

متمنيا أن تكون دورة باريس، بمثابتة الانطلاقة الحقيقية للرياضة الجزائرية. مشددا على إعادة النظر في ما هو قادم خاصة بالنسبة للرياضات الجماعية وحتى بعض الرياضات الفردية.

وفي الأخير، أبرز الوزير، أن الألعاب الأولمبية مستوى عال وعال جدا. وختم: “لهذا ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله القادم يكون أفضل للرياضة الجزائرية”.