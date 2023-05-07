حماد: “المنشآت متوفرة وعلينا السهر لإنجاح الألعاب العربية”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، جاهزية الجزائر لإنجاح الألعاب العربية، التي ستحتنظها ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية القادم.

وفي تصريحات أدلى بها صبيحة اليوم الأحد. على هامش، إشرافه على تنصيب اللجنة العليا المنطمة للألعاب الرياضية العربية “الجزائر 2023” قال حماد: “شرف لنا تنظيم الدورة في يوم تاريخي هو الـ 5 جويلية إلى الـ 15 من نفس الشهر”.

كما لم يخف الوزير، تفاؤله بخصوص نجاح التظاهرة العربية، مضيفا: “الجزائر بدأت تكسب خبرة في التنظيم.. سنكون في المستوى وستكون نقطة بداية خاصة للجنة حتى يحضر كل شخص نفسه لهذه الدورة المهمة”.

وختم حماد: “المنشآت متواجدة ما علينا سوى السهر على آخر الروتوشات الخاصة بالتنظيم ونتمى أن تكون دورة في المستوى.”