حماد: “نحن في اتصال دائم مع بطل الجيدو دريس مسعود”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، بأنه يتواجد في اتصال دائم مع بطل الجيدو الجزائري، دريس مسعود.

والتقى اليوم الثلاثاء، الوزير حماد، بـ “دريس مسعود”، المتوج مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ببرونزية دوري أبطال أوروبا لـ” الجيدو” على هامش زيارة عمل قادته إلى وهران.

وعن هذا اللقاء، قال حماد: “الكل يعلم أن دريس مسعود من ولاية وهران، وهو يحضر خارج الوطن.. لقد جاء في زيارة عائلية والتقينا به وتكلمنا معه، بالتوفيق له ولكل رياضيينا”.

وأضاف الوزير، حول إن كان حديثه مع بطل الجيدو، دعما معنويا: “أكيد، الدعم المعنوي.. نحن في اتصال دائم وبتواجدي في وهران، أقل شيء أقوم به هو الالتقاء برياضيي الولاية”.