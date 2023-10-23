حماد يستقبل بطلة الجمباز نمور ويستمع لإنشغالاتها

إستقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، أمس الأحد بمقر الوزارة، بطلة الجمباز الجزائرية كايليا نمور.

نظير الإنجاز التاريخي الذي حققته لاعبة الجمباز مؤخرا، بتحقيقها ميدالية فضية، في بطولة العالم للجمباز باريس 2023.

في اختصاص العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع بعلامة 15.033.

وحسب ماجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإن الوزير حماد، إستقبل كايليا نمور رفقة والداتها و مدربها شيريلسنكوا ، و مساعدته السيدة شيريلسنكوا.

وأكد ذات البيان، ان الوزير حماد، استمع لانشغالات البطلة و طاقمها الفني حول ظروف التحضير لمختلف المنافسات المقبلة خاصة البطولة العالمية التي ستكون في سويسرا و الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وختم بيان الوزارة، أن الوزير حماد أمر بتذليل كل العقبات و توفير كل الإمكانيات اللازمة لمرافقة و تحضير بطلتنا لتمثيل الجزائر و رفع الراية الوطنية عاليا.