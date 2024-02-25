حماد يسدي جملة من التعليمات لفائدة المنتخب الوطني للرمي

أسدى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، جملة من التعليمات تصب في فائدة عناصر المنتخب الوطني للرمي.

واستقبل الوزير حماد، أبطال المنتخب الوطني للرمي، مرفوقين بالطاقم التقني، حسبما أشارت إليه وزارة الشباب والرياضة، في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

ورحب حماد، بالأبطال والطاقمين الفني للتقني للمنتخب، على تألقهم ونجاحهم في رفع العلم الوطني، ضمن مختلف المنافسات الدولية والقارية.

كما إستمع الوزير لانشغالاتهم فيما يخص ظروف التحضيرات لمختلف المنافسات خاصة المشاركة المقبلة للبطولة الافريقية المقررة في غانا.

وفي هذا الصدد، أسدى وزير الشباب والرياضة تعليمات لإطارات المركزية. من أجل تسليم العتاد الخاص بتخصص الرمي ووضعه تحت تصرف المنتخب الوطني في الحين دون تأخير.

كما شدد حماد، على ضرورة إعادة تهيئة مضمار رياضة رمي القرص المتواجد على مستوى ملحق المركب الأولمبي 05 جويلية، مع تسجيل عملية انجاز مضمار خاص برياضة رمي القرص على مستوى ولاية بجاية .

وفي الأخير، تمنى الوزير لكل الابطال التوفيق والنجاح في البطولة الافريقية بغانا مشددا على ضرورة متابعة المواهب الشابة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لاعادة بعث هذه الرياضة. التي لطالما أفرحت الجزائريين ورفعت الراية الوطنية عاليا.