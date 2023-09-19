حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب

شارك وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، صبيحة اليوم الثلاثاء، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية التحاضر المرئي بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر “الفايسبوك”، فقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإستراتيجية العربية للشباب و السلام و الأمن التي وافق عليها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لعرضها في الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية و الإجتماعية المزمع عقدها بنواكشوط من 06 الى 17 نوفمبر 2023.

كما أضاف ذات البيان، أنه تم كذلك مناقشة اقتراح إنشاء إتحاد الشباب العربي، أين تدخل السيد الوزير و رحب بهذا المقترح على أن يتم توسيع النقاش لإثرائه خدمة للشباب العربي.