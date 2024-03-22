حماد يشدد على الاستغلال الأمثل للمال الرياضي

شدد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على ضرورة الاستغلال الأمثل للمال الرياضي، في سبيل نجاح منظومة الاحتراف الكروية.

وأوضح حماد، خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، بأن نجاح أي منظومة بما فيها منظومة الاحتراف مرهون بالإدارة إلى جانب التنافس الجيد لمختلف الموارد المالية في اطار قانوني سليم’.

مضيفا: “الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاحتراف مدروسة. تستند على الدراسات الاستشرافية انطلاقا من التشخيص والتحليل. وحسر الاختلالات والصعوبات لتحديد الحلول ورسم الأنماط التسييرية الملائمة”.

كما أوضح الوزير، بأن مصالحه أدركت أهمية وضرورة ترشيد وحوكمة الاستثمار في المجال الرياضي. ما جعلها تسارع لإصدار بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، ومراجعة لوائح أخرى قصد مواكبة التغيير.

إلى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات، وأبرزها اللجنة القطاعية المشتركة بين الوزارة والفاف لتقييم واصلاح منظومة الاحتراف.

مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة توصلت لتشخيص دقيق ومفصل حول وضيعة الاحتراف وتسجيل أهم الملاحظات المتبوعة بالعديد من التوصيات.