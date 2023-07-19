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الرياضة

حماد يشيد بتأهل 12 رياضيا من ذوي الهمم إلى أولمبياد باريس

بقلم محمد.ل
حماد يشيد بتأهل 12 رياضيا من ذوي الهمم إلى أولمبياد باريس
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أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بتأهل 12 رياضيا جزائريا إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الوزير، على هامش استقبال وفد الجزائر، المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم أمس الثلاثاء: “الحمد لله، كانوا وفيين لعاداتهم، و12 رياضيا تأهل للأولمبياد. ولا تزال هناك دورات أخرى للتأهل”.

كما هنأ حماد، في تصريحات إعلامية، الرياضيين المتأهلين إلى الأولمبياد. وكل المتحصلين على ميداليات في مونديال ألعاب القوى لذوي الهمم، التي جرت بباريس، مؤكدا أنه من الواجب مرافقتهم.

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