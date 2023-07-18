الجزائر تنهي مونديال ألعاب القوى لذوي الهمم في المركز 22

أنهت الجزائر بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، التي جرت وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين الـ 8 والـ 17 جويلية الجاري، في المركز الـ 22.

ولم تتمكن العناصر الوطنية من حصد سوى 7 ميداليات متنوعة، في حصيلة ضعيفة، بواقع 3 ذهبية وفضية و3 برونزية.

وكان الذهب من نصيب كل من البطلات صايفي نسيمة، في مسابقة رمي القرص صنف F57، وجلال صافية في اختصاص رمي الجلة فئة F57، وبوجعدار اسمهان في رمي الجلة فئة F33.

بينما حصد البطل، مختار ديدان فضية في سباق 100 متر فئة T37.

في حين عاد البرونز للثلاثي، بقة عبد اللطيف في سباق 1500 متر فئة T13، والبطل الآخر، مهيدب احمد في مسابقة رمي الصولجان صنف F32، والرياضية صايفي نسيمة في اختصاص رمي الجلة فئة F57.