حماد يصل ألمانيا لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الخاصة

حل صبيحة اليوم الجمعة، وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، بالعاصمة الألمانية برلين، في زيارة عمل.

وكشفت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” بأن الوزير حماد، تنقل إلى ألمانيا، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة برلين 2023.

كما التقى الوزير حماد، فور وصوله بسفير الجزائر بألمانيا. العربي حاج علي، بمقر السفارة، حسبما جاء في حساب الوزارة.

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 إلى 25 جوان الجاري. دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية.