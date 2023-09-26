حماد يعقد إجتماع عمل مع رؤساء الإتحادات الرياضية

وجهت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، نداء لرؤساء الإتحادات الرياضية الوطنية لعقد إجتماع عمل لدراسة العديد من النقاط في إطار دراسة متابعة برامج تحضيرات رياضيي النخبة تحسبا للألعاب الأولمبية والبراأولمبية باريس 2024.

وحسب بيان الوزارة، فإن جلسة العمل هذه ستُعقد بداية من الساعة 14.00 زوالا بقاعة إجتماعات الديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف.

كما أوضح البيان، أن كل الإتحادات الرياضية بالاستثناء إتحادية كرة القدم مدعوة لحضور جلسة العمل بحضور مديرها الفني مع كلمل الوثائق اللازمة، لمناقشة النقاط التالية: