حماد يقدم عرضا حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة عدة نقاط، منها مجال الشباب والرياضة.

وأوضح ذات البيان، أن وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، قدم عرض للحكومة تم الإستماع إليه، بشأن تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية.

كما تم إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنجاز وإعادة تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وكذا حفظها وصيانتها وذلك، وفقا للخريطة الوطنية لتطوير الرياضات.

وأضاف البيان، أنه تمّ إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على حظيرة المنشآت الرياضية ومطابقتها للمعايير التقنية الدولية.

ويتجلّى ذلك من خلال عدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصصة في هذا المجال، والتي مكّنت من التوفر على ثمانية ملاعب كرة قدم معتمدة.

الأمر الذي سمح لبلادنا بالإرتقاء إلى المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد الملاعب المعتمدة.

وختم بيان الوزير الأول، بأن الدولة قامت بإعداد برنامج يضم حوالي 1.000 مشروع يتضمن إعادة تأهيل وتجديد تجهيزات منشآت الرياضة والشباب وكذا إنجاز منشآت جديدة.