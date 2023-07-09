حماد يقف على ظروف إقامة الوفود العربية

وقف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على ظروف إقامة الوفود العربية، المشاركة في الطبعة الـ 15 من الألعاب العربية، التي تحتظنها الجزائر، ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وتنقل الوزير حماد مساء أمس السبت، إلى فندق مزفران أين وقف على ظروف إقامة الوفود العربية المشاركة في الالعاب الرياضية العربية الجزائر 2023.

كما التقى حماد، بالوفد الجزائري المشارك حيث قام بتحفيزهم من أجل حصد أكبر عدد من المداليات ورفع الراية الوطنية عاليا.

وزار الوزير، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة عبر “فيسبوك” بعد ذلك، سوق الجزائر المقام بالفندق السوق الذي يشارك فيه حرفين جزائريين في اطار الترويج للصناعات التقليدية الجزائرية.

وفي الختام قام حماد، بزيارة المخيم الصيفي لأطفال المناطق الداخلية والجنوب من مختلف ولايات الوطنية مرفوقا بالملاكمة ايمان خليف والمصارعان دريس مسعود وبشير سيد عزارة، حيث كانت لهم جلسة مع الاطفال لمشاركتهم اعمالهم و شاطاتهم تحت عنوان “الطفل يسأل والبطل يجيب”.