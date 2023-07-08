حماد يقيم مأدبة عشاء على شرف شبان الجالية الجزائرية

أقام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، مساء أمس الجمعة، مأدبة عشاء على شرف شبان الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

وحل يوم الأربعاء الفارط، بأرض الوطن وفد يضم 50 فردا من شابات وشباب الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. إثر تلقيهم دعوة لحضور فعاليات حفل افتتاح الطبعة الـ 15 للألعاب العربية بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير.

وجاءت دعوة “أبناء الجزائر” حسبما أكده بيان لوزارة الشباب والرياضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوجوب العمل على مد جسور التواصل بصفة دائمة بين الجزائر وأبناءها أينما كانوا.

وأوضح ذات المصدر، بأن مأدبة العشاء، التي أقيمت على شرف شبان الجالية. حضرتها كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. وممثلين عن المجلس الأعلى للشباب.