حماد يوجه رسالة إلى لاعبي الخضر

تلقى وفد المنتخب الوطني، المشارك في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، رسالة دعم ومساندة من وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد.

وكشفت “الفاف” في موقعها الرسمي أمس الخميس، بأن الوزير حماد، باسم الشعب والحكومة الجزائرية، أكد دعمه ومساندته للاعبين وأعضاء المنتخب الوطني على كل المجهودات التي يبذلونها من أجل إدخال الفرحة والسعادة إلى بيوت كل الجزائريين.

كما أبرز ذات المصدر، بأن وزير الشباب والرياضة. قال في رسالته إلى وفد الخضر: “أشكركم مسبقا على مجهوداتكم.. وفقكم الله”. وختم حماد رسالته بـ: “1، 2، 3 تحيا الجزائر”.