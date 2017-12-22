حمار: “رحيل مضوي فاجأني وأطالب بتعويضات من النجم الساحلي”

كشف رئيس وفاق سطيف حسان حمار، أنه تفاجأ لرحيل مدربه خير الدين ماضوي، وأنه يطالب بتعويضات من النجم الساحلي التونسي.

وصرح حمار للإذاعة الوطنية: “بعد مباراة بلعباس، مضوي أكد لي بقاءه في سطيف والتنقل مع الفريق للإشراف على تربص إسبانيا”.

وأضاف: “لو كنا نعلم برحيل مضوي في وقت مبكر، لكان بإمكاننا دراسة الوضع بشكل جيد للبحث عن مدرب جديد للفريق”.

من جهة أخرى أكد حمار أن إدارته تقدمت بتظلم لدى الرابطة تطالب من خلاله بتعويضات من النجم الساحلي التونسي.

وقال:”راسلنا الرابطة للمطالبة بتعويضات من النجم الساحلي، بالنظر للطريقة غير قانونية التي تم بها التفاوض مع مضوي”.

وأضاف: “مضوي كان مرتبطا مع الفريق إلى غاية 30 جوان 2020، ومسؤولي النجم لم يتفاوضوا معنا بخصوصه وهذا مناف للقوانين”.