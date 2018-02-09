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حمار: “سنطالب بتقديم مباراتنا أمام شباب بلوزداد”

الرياضة
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حمار: “سنطالب بتقديم مباراتنا أمام شباب بلوزداد”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس وفاق سطيف حسان حمار، أن إدارته ستطالب بتقديم مباراتهم المقبلة أمام شباب بلوزداد لحساب الجولة الـ20 من البطولة الوطنية.

وصرح حسان حمار للإذاعة الوطنية: “سنطلب من الرابطة تقديم مباراتنا أمام شباب بلوزداد، لحساب الجولة الـ20، ليوم 15 فيفري الجاري”.

وبرر حمار طلبه قائلا: “برمجنا تنقلنا لإفريقيا الوسطى يوم 16 فيفري، للعب لقاء العودة أمام ريال بانغي يوم 20 فيفري”.

وفي حال تأهل وفاق سطيف، للدور المقبل من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فسيواجه الفائز من مباراة التحدي الليبي ودوانا ستارز الغاني.

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