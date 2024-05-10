حماس ترحب بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يمهد لمنح فلسـطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت حماس في بيانها أن قرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، ويُعَزِّز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة.

وأضاف البيان ان هذا القرار إقراراً بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيداً على الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده.

وتدعو حماس دول العالم الحرة، إلى تكثيف جهودها، وتقديم كل سبل الإسناد والدعم لشعبنا الفلسطيني، التوّاق للحرية ولنَيل حقه في تقرير المصير.

كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والعمل بشكل جدي لوقف المجزرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية في قطاع غزة، والتي تنتهك من خلالها كافة القوانين والمواثيق التي بُنِيَ عليها ميثاق الأمم المتحدة.