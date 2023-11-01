حماس تعرض لقطات مصورة من اعترافات فلسطيني عمل جاسوسا للمخابرات الصهيونية

عرض الجهاز الأمني لحركة حماس لقطات مصورة من اعترافات فلسطيني عمل جاسوسا للمخابرات الصهيونية.

وتم تجنيد الجاسوس الفلسطيني في عام 2014 عبر جمعية تنشط خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كان ينشط بالرمز السري 3N-01، با عتبار أن المخابرات الصهيونية تُعرّف جواسيسها بأرقام وأحرف على شكل رموز سرية.

وقد نجح الجهاز الأمني لحركة حماس “مجد” على مدار سنوات في تفكيك شبكات جواسيس والإطاحة بعملاء للمخابرات الصهيونية.