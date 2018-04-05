حماس تقدّم مبالغ مالية لأهالي شهداء وجرحى “مسيرة العودة”

دعمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، أهالي شهداء وجرحى مسيرة “العودة وكسر الحصار”، بمبالغ مالية.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، وقال حازم قاسم، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، في بيان، اليوم الخميس.

“مساندة حماس المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه،ولا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة”.

وأوضح أن ذلك الدعم يأتي”في إطارالمسؤولية المجتمعية والوطنية، التي تقع على عاتق حماس، في تعزيز صمود شعبنا في نضاله، للعودة والحرية وكسر الحصار”.

وقدّمت الحركة “لعائلة كل شهيد مبلغا يقدّر بـ 3 آلاف دولار أمريكي.

ولكل مصاب بجراح حرجة مبلغ يقدّر بـ500 دولار، وأما المصابون ذوي الجراح المتوسطة فقد دعمتهم بمبلغ 200 دولار.