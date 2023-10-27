حماس: قطع الاتصالات عن غزة ينذر بنية الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة بعيدا عن أعين الصحافة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، من أن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برا وبحرا وجوا، على الأحياء السكنية، يُنذر بنيّة الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة والعالم.

وحملت حركة “حماس” في بيان لها، الإحتلال الصهيوني وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها.

كما طالبت “حماس”الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت ذات الحركة، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، وأحرار. العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين.

واكدت “حماس” في نهاية البيان، أن الشعب الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي.

ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.